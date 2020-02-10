Dörtyol'da talesemi hastası Emin için kök hücre ve kan bağışı kampanyası
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Dörtyol'da talesemi hastası Emin için kök hücre ve kan bağışı kampanyası

Dörtyol ilçesinde Akdeniz Anemisi (talesemi) hastası ortaokul öğrencisi Emin Taha Satin ve diğer lösemili hastalar için kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi.

10.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:18
Dörtyol'da talesemi hastası Emin için kök hücre ve kan bağışı kampanyası

ilçesinde Anemisi (talesemi) hastası ortaokul öğrencisi Emin Taha Satin ve diğer lösemili hastalar için kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Dörtyol Kaymakamlığı, Dörtyol Belediye Başkanlığı ve Türk Kızılay'ının ortaklaşa organizasyonuyla, Çaylı Caddesi'nde düzenlenen programda çok sayıda vatandaş kök hücre ve kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Derneği Dörtyol Şube Başkanı Mevlüt Aydın, kampanyanın amacına ulaşmasını temenni ederek etkinliğin 3 gün süreceğini kaydetti.

Emin Taha Satin'in annesi Mefkure Satin de kan veren herkese minnettar olduklarını belirterek "Bu bir hayat kurtarmak için yapılıyor. Amaç oğlumun veya bir başka lösemi hastasının hayatını kurtarmaktır." dedi.

Kaynak: AA
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