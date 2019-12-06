Dörtyol'da sürücülere emniyet kemerinin önemi anlatıldı
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Dörtyol'da sürücülere emniyet kemerinin önemi anlatıldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde trafik polisleri, sürücülere emniyet kemerinin önemini anlattı.

06.12.2019 17:28 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:28
Dörtyol'da sürücülere emniyet kemerinin önemi anlatıldı

'ın ilçesinde trafik polisleri, sürücülere emniyet kemerinin önemini anlattı.

Trafik ekipleri, ilçedeki şehirlerarası otobüs terminali ve E-91 kara yolunda çalışma yaptı.

Durdurdukları araçlarda emniyet kemeri kontrolü yapan ekipler, kemer kullanımının hayati önem taşıdığını sürücülere anlattı.

Kaynak: AA
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