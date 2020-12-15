Dörtyol'da sokak hayvanları için mama bırakıldı

Dörtyol'da, Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi ile Yaban Hayatını Koruma ve Dayanışma Derneği (YAKORDER) tarafından sokak hayvanları için mama bırakıldı.

Dörtyol'da, Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi ile Yaban Hayatını Koruma ve Dayanışma Derneği (YAKORDER) tarafından sokak hayvanları için mama bırakıldı.

Gönüllüler, sahil bölgesiyle ilçenin çeşitli yerlerinde sokak hayvanları için mama bıraktı.

YAKORDER Başkanı Mustafa Özer, yardımseverlerin desteğiyle nisan ayından bu yana sokak hayvanları için çalışma yürüttüklerini belirtti.

Gönüllülerden İkra Künü de sokak hayvanlarını salgın sürecinde de beslemeye çalıştıklarını belirterek, tüm vatandaşların evlerinin önüne yiyecek bırakmalarını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özel