İŞÇİLER DUMANDAN ETKİLENDİ

Dörtyol'da orman yangını (2)Hatay'ın Dörtyol ilçesi Çarşamba ve Öğülbek mevkiilerindeki ormanlık alanda çıkan yangını kontrol etmek için Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli 2 helikopter, 50 araç, 5 dozer ve 300 işçi mücadele veriyor.