İŞÇİLER DUMANDAN ETKİLENDİ
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İŞÇİLER DUMANDAN ETKİLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dörtyol'da orman yangını (2)Hatay'ın Dörtyol ilçesi Çarşamba ve Öğülbek mevkiilerindeki ormanlık alanda çıkan yangını kontrol etmek için Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli 2 helikopter, 50 araç, 5 dozer ve 300 işçi mücadele veriyor.

Dörtyol'da orman yangını (2)

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Çarşamba ve Öğülbek mevkiilerindeki ormanlık alanda çıkan yangını kontrol etmek için Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli 2 helikopter, 50 araç, 5 dozer ve 300 işçi mücadele veriyor. Çalışmalar sırasında Çarşamba mevkiinde bir grup işçi dumandan etkilendi. Fenalaşan ekiplere sağlık ekipleri müdahale etti. Sağlıkçılar bazı işçilerin başına su döküp serinletti.

İsmini açıklamayan bir orman işçisi, "?Yangının üst sırtından 20 boy hortum çektik. Yangına müdahale ederken 2 vadinin arasında kaldık. Yangına müdahale edemez olduk. Müdür bey, 'Kendinizi sağlam yere atın' dedi. Fakat yangından kaçarken dumandan etkilendik. Yangınları hala kontrol altına alamadık" dedi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan da yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu.

İŞÇİLER DUMANDAN ETKİLENDİ
İŞÇİLER DUMANDAN ETKİLENDİ
İŞÇİLER DUMANDAN ETKİLENDİ
İŞÇİLER DUMANDAN ETKİLENDİ
İŞÇİLER DUMANDAN ETKİLENDİ
İŞÇİLER DUMANDAN ETKİLENDİ
İŞÇİLER DUMANDAN ETKİLENDİ
İŞÇİLER DUMANDAN ETKİLENDİ
İŞÇİLER DUMANDAN ETKİLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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5 ilimizde alevlerle mücadele devam ederken Hatay'da da yangın başladı
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