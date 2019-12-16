Dörtyol'da kurumlar arası voleybol turnuvası

16.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:48

Dörtyol'da İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali kapsamında düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlendi.

Toplam 24 takımın katıldığı turnuvanın finalinde Dörtyol Ticaret Odası Başkanlığını 3-2 yenen Dörtyol Tek Okulları Kampüsü şampiyon oldu, 3'üncülüğü ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü elde etti.

Final maçı sonrası konuşan Kaymakam Murat Bulacak, bu tür etkinliklerde kurumlar arası kaynaşmanın arttığına dikkat çekerek centilmenlik sergileyen tüm takımlara teşekkür etti.

Dereceye giren takımlara kupaları, protokol üyelerince verildi.

Kaynak: AA