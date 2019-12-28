Dörtyol'da kompozisyon yarışması ödülleri verildi
Haberler » Güncel » Dörtyol'da kompozisyon yarışması ödülleri verildi - Haber

Dörtyol'da kompozisyon yarışması ödülleri verildi

Dörtyol'da "Kızılay Haftası" etkinlikleri kapsamında yapılan kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.

28.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:26
Dörtyol'da kompozisyon yarışması ödülleri verildi

'da "" etkinlikleri kapsamında yapılan kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.

Kaymakam , Dörtyol Cennet Ana İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen programda, Türk Kızılay'ın herkesin sahiplenmesi gereken bir kuruluş olduğunu belirterek, "Sadece ülkemizde değil, dünyanın dört bir yanında mazlumun ve mağdurun yanında olan, dünyada Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü gösteren bir kuruluştur." dedi.

Konuşmanın ardından dereceye giren Rümeysa Aslan, Kevser Çiçek ve Beyza Özdemir'e ödülleri verildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler