Dörtyol'da kan bağışı kampanyası düzenlendi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Gazeteciler Cemiyeti tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Gazeteciler Cemiyeti tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi'nin de destek verdiği kampanya, Çaylı Caddesi gerçekleştirildi.
Kan bağışında bulunan Dörtyol Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sedat İskenderoğlu, "Bir Ünite Kan; Üç Can, Üç Fidan" kampanyalarına yoğun ilgi olduğunu söyledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Özer