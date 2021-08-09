Dörtyol'da kan bağışı kampanyası düzenlendi
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Dörtyol'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

Dörtyol'da kan bağışı kampanyası düzenlendi
Anadolu Ajansı / Mustafa Özer - Haberler | Kültür Sanat

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Gazeteciler Cemiyeti tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Gazeteciler Cemiyeti tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi'nin de destek verdiği kampanya, Çaylı Caddesi gerçekleştirildi.

Kan bağışında bulunan Dörtyol Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sedat İskenderoğlu, "Bir Ünite Kan; Üç Can, Üç Fidan" kampanyalarına yoğun ilgi olduğunu söyledi.

Dörtyol'da kan bağışı kampanyası düzenlendi
Dörtyol'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Özer

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