Dörtyol' da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etkinliği Kadına yönelik şiddetin en önemli insan hakkı ihlallerinden biri olması, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi için, Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığının birlikte çalışması sonucu hazırlanan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" doğrultusunda "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kurumsal İşbirliği ve Eşgüdümün Arttırılmasına Dair Protokol" imzalanarak bir seferberlik başlatılmıştır. Bu kapsamda; "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" nde toplumsal farkındalığın arttırılması, koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi ve yapılan faaliyetlerin ön plana çıkarılması amacıyla, 81 ilimizde Valilerimiz ve Kaymakamlarımız başkanlığında "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı"nın 24 Kasım 2021 Çarşamba günü saat: 18. 00'da eş zamanlı olarak yapılması planlanmıştır. İlçemizde Kaymakamımız Sayın Aydın ERGÜN başkanlığında, 24 Kasım 2021 Çarşamba günü saat: 18. 00'da Kaymakamlık Toplantı Salonunda Dörtyol Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Deren ÖZKOL, Dörtyol İlçe Emniyet Müdürü Kılıç ASLAN, Dörtyol İlçe Jandarma Komutanı J. Yzb. Ferhat TURUNÇ, Dörtyol Milli Eğitim Müdürü Mehmet TOKSOY, İlçe Müftüsü Bilal KADI, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Halil CANBOLAT, Dörtyol Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Bayram ALTUNBAŞ ve Dörtyol Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Eser KURT'un katılımı ile "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi. Toplantı sonrasında KADES uygulaması ile ilgili, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Dörtyol Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından vatandaşları bilgilendirmek amacıyla broşür dağıtıldı ve vatandaşın görebileceği alanlara afişler asıldı.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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