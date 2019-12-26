Dörtyol'da idareci ve öğretmenlere üstün başarı belgesi verildi

26.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:50

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 109 idareci ve öğretmene üstün başarı belgesi takdim edildi.

Kaymakam Murat Bulucak, Kaymakamlık Toplantı Salonunda düzenlenen etkinlikte, ilçenin eğitim alanında güzel başarılar elde ettiğini söyledi.

Eğitimin öncelikli konuları arasında yer aldığını ifade eden Bulucak, belgeyi almaya hak kazanan idareci ve öğretmenlere teşekkür ederek başarılar diledi.

Kaynak: AA