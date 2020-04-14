Dörtyol'da Hatice nineden Milli Dayanışma Kampanyasına destek Dörtyol ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Hatice Dana, Cumhurbaşkanlığının başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına 300 lira destek verdi.

Dörtyol ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Hatice Dana, Cumhurbaşkanlığının başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına 300 lira destek verdi.

Özerli Mahallesi'nde ikamet eden 66 yaşındaki Hatice Dana, 112'yi arayarak evine bir ekip talep etti.

Hatice Dana, evine giden ekiplere emekli maaşından 300 lirayı görevlilere teslim etti.

Görevliler de parayı bankaya yatırıp makbuzu Hatice nineye teslim etti.

Hatice Dana, yaptığı açıklamada, her ferdin bu ülke için bir şeyler yapması gerektiğini belirterek kendisinin de çorbada tuzu olmasını istediğini kaydetti.

Kaynak: AA