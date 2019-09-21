Dörtyol'da "Dünya Temizlik Günü" etkinliği

21.09.2019 14:22

HATAY (AA) Dörtyol ilçesinde "Dünya Temizlik Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Yaban Hayatını Koruma ve Dayanışma Derneği (YAKOR-DER) üyelerince, ilçedeki sahil şeridi ve balıkçı barınağında çevre temizliği yapıldı.

Etkinliğe, Sahil Güvenlik Komutanlığı İskenderun Dalgıç Grup Komutanlığı ekipleri de dip temizliği yaparak destek verdi.

Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, etkinlikte yaptığı konuşmada, sadece çevrenin değil denizlerin de temiz tutulması gerektiğini belirtti.

YAKOR-DER Başkanı Mustafa Özer ise gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak ve doğal mirası korumak için denizin ve çevrenin temiz tutulmasının önemine dikkati çekti.

Düzenli aralıklarla yapılan çevre etkinliklerinin tamamen gönüllülük esasına göre yapıldığını kaydeden Özer, bu etkinlikte kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA