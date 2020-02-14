Dörtyol'da bir evde kaçak sigara ve uyuşturucu hap ele geçirildi

14.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:28

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir evde gümrük kaçağı 240 paket sigara ile bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Özerli Mahallesi Bayındır Sokak'taki bir adreste kaçak sigara ve uyuşturucu hap bulunduğu ihbarı aldı.

Eve operasyon gerçekleştiren ekipler, 240 paket gümrük kaçağı sigara, 1 ruhsatsız tabanca ve buna ait 10 mermiyle bahçede gömülü 300 gram uyuşturucu hap ele geçirdi.

Olayla ilgili evde bulunan M.Ö. (40) gözaltına alındı.

Kaynak: AA