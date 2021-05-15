Dörtyol'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı
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Dörtyol'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Dörtyol'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen bıçaklı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen bıçaklı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Dörtyol ilçesine bağlı Yeşil Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olan G.T. ile Metin P. (44) kavga etmeye başladı. Kavgada G.T. bıçak kullanarak Metin P.'yi yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Metin P. olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Yaklaşık 3 saat süren ameliyat sonrasında yaralı şahıs Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edil. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren ve olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için emniyet birimleri çalışma başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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