Dörtyol'da 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı
AA, Burak Milli - Güncel
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 2 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 2 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinden hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.
Zanlıların eşkalini belirleyen polis, çalıntı malzemelerle A.S. ile Ö.G'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.
AA / Burak Milli - Güncel