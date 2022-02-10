Dörtyol'da 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dörtyol'da 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

AA, Burak Milli - Güncel
 - Güncelleme:
Dörtyol'da 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 2 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 2 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinden hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Zanlıların eşkalini belirleyen polis, çalıntı malzemelerle A.S. ile Ö.G'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

AA / Burak Milli - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Dörtyol, Hatay, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title