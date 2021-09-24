Dörtyol Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Deren ÖZKOL'un Ziyareti
Dörtyol Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Deren ÖZKOL'un ZiyaretiDörtyol Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Deren ÖZKOL, Kaymakamımız Sayın ERGÜN' e hoş geldin ziyaretinde bulundu.
Dörtyol Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Deren ÖZKOL'un ZiyaretiDörtyol Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Deren ÖZKOL, Kaymakamımız Sayın ERGÜN' e hoş geldin ziyaretinde bulundu. Cumhuriyet Başsavcısı ÖZKOL, Kaymakamımız Sayın ERGÜN' e yeni görev yerinde başarılar temennisinde bulundular. Kaymakamımız ERGÜN'de ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek teşekkürlerini iletti.
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