Dörtyol Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Deren ÖZKOL'un Ziyareti - Haberler
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Dörtyol Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Deren ÖZKOL'un Ziyareti

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Dörtyol Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Deren ÖZKOL'un Ziyareti

Dörtyol Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Deren ÖZKOL'un ZiyaretiDörtyol Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Deren ÖZKOL, Kaymakamımız Sayın ERGÜN' e hoş geldin ziyaretinde bulundu.

Dörtyol Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Deren ÖZKOL'un ZiyaretiDörtyol Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Deren ÖZKOL, Kaymakamımız Sayın ERGÜN' e hoş geldin ziyaretinde bulundu. Cumhuriyet Başsavcısı ÖZKOL, Kaymakamımız Sayın ERGÜN' e yeni görev yerinde başarılar temennisinde bulundular. Kaymakamımız ERGÜN'de ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek teşekkürlerini iletti.

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Haber: Dörtyol Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Deren ÖZKOL'un Ziyareti - Haberler
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