Dörtyol Belediyesinde görevli 5 personel, dolandırıcılık ve sahtecilik iddiasıyla tutuklandı
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Dörtyol Belediyesinde görevli 5 personel, dolandırıcılık ve sahtecilik iddiasıyla tutuklandı

Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Güncel
Dörtyol Belediyesinde görevli 5 personel, dolandırıcılık ve sahtecilik iddiasıyla tutuklandı

Dörtyol Belediyesinde görevli 5 personel, kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik iddiasıyla tutuklandı.

Dörtyol Belediyesinde görevli 5 personel, kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik iddiasıyla tutuklandı.

Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığınca, belediyede görevli 5 kişinin kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik yaptığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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