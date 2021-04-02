Dörtyol Belediyesinde görevli 5 personel, dolandırıcılık ve sahtecilik iddiasıyla tutuklandı
Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Güncel
Dörtyol Belediyesinde görevli 5 personel, kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik iddiasıyla tutuklandı.
Dörtyol Belediyesinde görevli 5 personel, kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik iddiasıyla tutuklandı.
Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığınca, belediyede görevli 5 kişinin kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik yaptığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli