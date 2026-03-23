Dörtyol araçtan 100 bin lira para çalan şüpheli yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde araçtan 100 bin lira para hırsızlığı olayının şüphelisi polis tarafından yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Dörtyol Kışlalar Mahallesinde 21 Mart 2026 tarihinde meydana gelen park halindeki araçtan 100 bin TL hırsızlık olayının aydınlatılması ve şüphelisinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; hırsızlık şüphelisi G.A. üzerinde 16 bin 400 TL ile yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın ikametinde yapılan aramda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet fişek, 80 bin TL. para ele geçirildi. Gözaltına alınan G.A. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı