Dörtnala kaçış kamerada
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Dörtnala kaçış kamerada

Dörtnala kaçış kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaattan demir çalan 2 şahsın at arabasıyla kaçış anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaattan demir çalan 2 şahsın at arabasıyla kaçış anı güvenlik kameralarına yansıdı. BUSKİ ekiplerinin altyapı çalışmasında sona eren kovalamacada 2 şahıs, at arabasını bırakıp yaya olarak kaçtılar. O anlar işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Halyanı Sokak'ta bulunan inşaatta meydana geldi. İnşaattan çaldıkları demirleri at arabasına yükleyen 2 şahıs kayıplara karıştı. Bir süre sonra şahısları gören polis ekipleri, takibe başladılar. Polis 'dur' ihtarına uymayan şahıslar, atı dörtnala koşturarak kaçmaya başladılar. Hızla kaçan şahıslar, ara sokaklarda izlerini kaybettirmeye çalıştılar. Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi üzerine hızla seyreden 2 şüpheli, BUSKİ ekiplerinin altyapı çalışmasına takıldılar. Çalışma nedeniyle kapalı olan yola giren şahıslar, at arabasıyla geçemeyince yaya olarak kaçmaya başladılar. Yaya olarak kaçan 2 şahıs kayıplara karıştı. Polis ekipleri, demirlere ve at ile araca el koydular. Şüpheliler aranırken, kovalamaca bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA

Dörtnala kaçış kamerada
Dörtnala kaçış kamerada
Dörtnala kaçış kamerada
Dörtnala kaçış kamerada
Dörtnala kaçış kamerada
Dörtnala kaçış kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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