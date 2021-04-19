Dortmund ve Bayern Münih, Avrupa Süper Ligi'ne katılmıyor!
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Dortmund ve Bayern Münih, Avrupa Süper Ligi'ne katılmıyor!

Dortmund ve Bayern Münih, Avrupa Süper Ligi'ne katılmıyor!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke, Dortmund'un ve Bayern Münih'in Avrupa Süper Ligi'ne katılmayacağını açıkladı.

Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke, Dortmund'un ve Bayern Münih'in Avrupa Süper Ligi'ne katılmayacağını açıkladı.

İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham, İspanya'dan Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid, İtalya'dan da Milan, Inter ve Juventus, UEFA organizasyonlarına alternatif olarak kurdukları Avrupa Süper Ligi'ne, Alman ekiplerinden katılmama kararı geldi. Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke, Dortmund'un ve Bayern Münih'in Avrupa Süper Ligi'ne katılmayacağını açıkladı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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