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Dortmund'un yıldızı Halaand'dan Arapça yemin

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Dortmund'un yıldızı Halaand'dan Arapça yemin

Borussia Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland'ın Suriye asıllı Müslüman takım arkadaşı Mahmoud Dahoud ile konuşurken "Vallahi" diyerek yemin etmesi dikkat çekti.

Borussia Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland'ın Suriye asıllı Müslüman takım arkadaşı Mahmoud Dahoud ile konuşurken "Vallahi" diyerek yemin etmesi dikkat çekti.

Borussia Dortmund'un dünyaca ünlü yıldızı Erling Haaland'ın, takım arkadaşı Mahmoud Dahoud ile konuşurken "Vallahi" diyerek yemin etmesi dikkat çekti. Borussia Dortmund'un Union Berlin'i 4-2 mağlup ettiği maçta 2 gole imza atan Haaland, müsabakanın bitiş düdüğü ile birlikte Suriye asıllı takım arkadaşı Mahmoud Dahoud ile karşılaşmayı değerlendirmeye başladı. Haaland'ın bu diyalogda istediği pasları alamamaktan şikayet ederken kullandığı, "Vallahi tek başınayım, yapayalnızım" sözleri Alman basınında yer buldu. - DORTMUND

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Haber: Dortmund'un yıldızı Halaand'dan Arapça yemin - Haberler Spor
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