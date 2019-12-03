Dörtlü zirvede Suriye'de sivillere saldırıların sonlandırılması kararı
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Dörtlü zirvede Suriye'de sivillere saldırıların sonlandırılması kararı

İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan Dörtlü Zirve'de liderlerin, mültecilerin güvenli ve gönüllü bir şekilde geri dönüşlerinin koşullarını oluşturmak için çalışacaklarını ve terörün her türlüsüne karşı mücadelenin devam etmesi gerektiğini belirttikleri bildirildi.

03.12.2019 22:43 | Son Güncelleme: 03.12.2019 22:43
Dörtlü zirvede Suriye'de sivillere saldırıların sonlandırılması kararı

'nin başkenti 'da yapılan Dörtlü Zirve'de liderlerin, mültecilerin güvenli ve gönüllü bir şekilde geri dönüşlerinin koşullarını oluşturmak için çalışacaklarını ve terörün her türlüsüne karşı mücadelenin devam etmesi gerektiğini belirttikleri bildirildi.


İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı 'ın katıldığı konulu Dörtlü Zirve'ye ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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