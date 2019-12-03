Dörtlü zirvede Suriye'de sivillere saldırıların sonlandırılması kararı

03.12.2019 22:43 | Son Güncelleme: 03.12.2019 22:43

İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan Dörtlü Zirve'de liderlerin, mültecilerin güvenli ve gönüllü bir şekilde geri dönüşlerinin koşullarını oluşturmak için çalışacaklarını ve terörün her türlüsüne karşı mücadelenin devam etmesi gerektiğini belirttikleri bildirildi.



İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın katıldığı Suriye konulu Dörtlü Zirve'ye ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Euronews.com'da Görüntüle