Dörtdivan OSB'nin kurulması için hazırlıklar devam ediyor

Dörtdivan Belediye Başkanı Hamza Efe, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş'i ziyaret etti.

Dörtdivan Belediye Başkanı Hamza Efe, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş'i ziyaret etti.

Ziyarette Dörtdivan'da kurulması planlanan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) hazırlık çalışmalarına ilişkin bilgi veren Efe, "Üretim ve istihdam için büyük önem taşıyan OSB Projesi'nin kuruluş başvuru dosyasını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının taleplerine uygun biçimde hazırladık. Dosya, Bolu Valiliğine sunulma aşamasına geldi." diye konuştu.

Efe, hazırlık sürecinin başından beri kendilerine destek olan Ateş ve yönetim kuruluna teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ateş ise kentin topyekun gelişmesi ve kalkınması için ilçelerin de bu doğrultuda gelişmesi gerektiğini kaydetti.

İlçelerde üretim, yatırım ve istihdamın artmasının, kent ekonomisinin sağlıklı gelişimi ve büyümesi için olmazsa olmazlardan birisi olduğunu vurgulayan Ateş, herkesi Dörtdivan OSB projesi için birlikte hareket etmeye çağırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz