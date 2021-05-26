Dörtdivan OSB'nin kurulması için hazırlıklar devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dörtdivan OSB'nin kurulması için hazırlıklar devam ediyor

Dörtdivan OSB'nin kurulması için hazırlıklar devam ediyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Dörtdivan Belediye Başkanı Hamza Efe, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş'i ziyaret etti.

Dörtdivan Belediye Başkanı Hamza Efe, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş'i ziyaret etti.

Ziyarette Dörtdivan'da kurulması planlanan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) hazırlık çalışmalarına ilişkin bilgi veren Efe, "Üretim ve istihdam için büyük önem taşıyan OSB Projesi'nin kuruluş başvuru dosyasını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının taleplerine uygun biçimde hazırladık. Dosya, Bolu Valiliğine sunulma aşamasına geldi." diye konuştu.

Efe, hazırlık sürecinin başından beri kendilerine destek olan Ateş ve yönetim kuruluna teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ateş ise kentin topyekun gelişmesi ve kalkınması için ilçelerin de bu doğrultuda gelişmesi gerektiğini kaydetti.

İlçelerde üretim, yatırım ve istihdamın artmasının, kent ekonomisinin sağlıklı gelişimi ve büyümesi için olmazsa olmazlardan birisi olduğunu vurgulayan Ateş, herkesi Dörtdivan OSB projesi için birlikte hareket etmeye çağırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

Haftalık verilere göre, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller Gümüşhane, Erzurum, Bolu, Kütahya ve Kars oldu.
Haftalık verilere göre, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller Gümüşhane, Erzurum, Bolu, Kütahya ve Kars oldu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Antony Blinken Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Mustafa Sarıgül
Magazin Alişan Hadise Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Ali Palabıyık Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dörtdivan OSB'nin kurulması için hazırlıklar devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.05.2021 17:36:11. #1.13#

title