Dörtdivan'da 3 köyde su baskınları meydana geldi
Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle 3 köyde su baskınları yaşandı.
Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle 3 köyde su baskınları yaşandı.
Alınan bilgiye göre, öğleden sonra yaklaşık bir saat etkili olan sağanak, ilçeye bağlı Cemaller, Çetikören ve Yağbaşlar köylerinde sele neden oldu.
Çetikören köyünde evinde mahsur kalan yaklaşık 70 yaşlarında 2 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yağbaşlar köyü yolunda ise seyir halindeyken sele kapılan otomobil içerisindeki 3 kişi, iş makinesiyle güvenli bölgeye alındı.
Sağanak bölgede etkili olmaya devam ediyor.
Kaynak: AA
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