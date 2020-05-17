Dört yıl önceki kazada oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü silahla öldürdü Kütahya'da 4 yıl önceki trafik kazasında oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü tabancayla öldüren zanlı tutuklandı, cinayet güvenlik kameralarına yansıdı.

Kütahya'da 4 yıl önceki trafik kazasında oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü tabancayla öldüren zanlı tutuklandı, cinayet güvenlik kameralarına yansıdı. Hasan Polatkan Caddesi'nde aracıyla sıkıştırdığı otomobile arkadan çarparak sürücüsü Hakan İşgüzar'a (42) tabancayla 4 el ateş eden şüpheli, otomobiliyle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan İşgüzar, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın failinin Mustafa Ilgın olduğunu belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheliyi Akkent Mahallesi'nde kısa sürede yakaladı. Zanlının, İşgüzar'ı 2016'da İnköy Mahallesi yakınlarında oğlu Süleyman Ilgın'ın (19) kullandığı motosiklete çarparak ölümüne neden olduğu için öldürdüğü, maktulle bir ay önce karşılaştığı, o günden beri takip ettiği itirafında bulunduğu öğrenildi. Cinayet anı güvenlik kamerasında Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde zanlının önündeki otomobile otomobiliyle arkadan çarpması, araçtan inen sürücü İşgüzar'a tabancayla ateş ederek kaçması yer alıyor. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Kaynak: AA