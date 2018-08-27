Dört Uyuşturucu Taciri Tutuklandı

Dört Uyuşturucu Taciri Tutuklandı

Sivas’ta uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 4 kişi çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Dört Uyuşturucu Taciri Tutuklandı

Sivas'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 4 kişi çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sivas'ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde iki hafta içerinde uyuştururu satıcıları ve kullanıcılarına yönelim uygulamalarda; 20,35 gr. Bonzai maddesi, 8 adet Lyrıca hap, 2 gr esrar maddesi ve 32 gr Afyon Sakızı ele geçirildi. Uygulamalarda uyuşturucu kullandıkları ve sattıkları tespit edilen 17 kişi hakkında işlem yapıldı. 11 kişi savcı talimatı ile polis ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 1 kişinin tanık olarak ifadesine başvuruldu. 1 kişi savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 4 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİVAS

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