Dört Üniversite Mezunundan Biri Mühendis

ALMANYA Federal İstatistik Ofisi'nden (Destatis) yapılan açıklamaya göre, ülkede 2016-2017 kış dönemi ve 2017 yaz döneminde yaklaşık 502 bin kişi Alman üniversitelerinde yüksek öğrenimini tamamlayarak mezun oldu. 2016'yla kıyaslandığında geçen yıl üniversite mezunların sayısında yüzde 2 artış oldu.

Bu mezunların yüzde 40'nı hukuk, ekonomi ve sosyal bilimler mezunları oluştururken, yüzde 26'sı da mühendislik diploması sahibi oldu. Matematik, doğa ve beşeri bilimlerde mezun olanların oranı yüzde 11 olurken, tıp alanında yüzde 6 ve spor, tarım, ormancılık ve veterinerlik de yüzde 7 olarak gerçekleşti.

Geçen yıl mühendislik diploması almaya hak kazanan öğrenci sayısı 129 bin 646 olarak hesaplandı. 72 bin 694 öğrenci mühendislikte lisans mezunu olurken, 47 bin 124 kişi de mühendislik dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı.