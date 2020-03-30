Dört parti başkanından telekonferanslı toplantı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Politika ›› Dört parti başkanından telekonferanslı toplantı - Haber
Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, İzmir, MHP, Politika

Dört parti başkanından telekonferanslı toplantı

CHP, MHP ve İYİ Parti İzmir il başkanları, AK Parti İzmir İl Başkanlığının organizasyonu ile İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Burak Öztop'la bir araya gelerek korona virüsle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

30.03.2020 18:24 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:24
Dört parti başkanından telekonferanslı toplantı

CHP, MHP ve İYİ Parti İzmir il başkanları, AK Parti İzmir İl Başkanlığının organizasyonu ile İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Burak Öztop'la bir araya gelerek korona virüsle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Toplantı, telekonferans sistemi ile gerçekleşti.

Görüşmeye CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar bulundukları yerlerden katılarak, görüş ve önerilerini paylaştı. Toplantının ardından tüm il başkanları değerlendirmede bulundu. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, bu ortak paylaşımın korona virüsle mücadeleye karşı sağlanan birlik ve dayanışma zeminini güçlendirdiğine dikkat çekerek, "Siyasi parti il başkanlarının da katılımlarıyla bu toplantıları periyodik olarak gerçekleştirecek, bilgi ve görüşlerimizi sıklıkla paylaşacağız. İzmir'de aksayan bir sağlık işleyişi söz konusu değil. Her türlü sağlık alt yapımız talebe yanıt verecek düzeyde. Bu sınavı başarı ile geçeceğiz" dedi.

"Akşama söz konusu değil"

İzmir'in sağlık alt yapısının, alınan ilave tedbir ve düzenlemelerle birlikte salgının büyüme tehlikesi ile baş edebilecek güçte olduğunu belirten Başkan Sürekli, "Sağlık Müdürlüğümüz, mücadelenin en etkin kurumu. Daha süreç başlamadan önce, tüm hastanelerin sahip olduğu özellikler ve avantajlar gözden geçirilerek olası vaka artışına ilişkin nitelikli yatak ve yoğun bakım ünitesi planlaması yapılmıştı. Şu anda 12 bin 268 yatak, bin 241 yoğun bakım yatağı ve bin 100 solunum cihazımız ile tüm alt yapımız hizmet vermeye hazır. An itibariyle, yaşanan bir ilaç ve malzeme eksiği, sağlık personeli yetersizliği ya da işleyişte bir aksama söz konusu değil. İzmir'de oldukça başarılı bir kriz yönetimi sergileniyor. Bu durum, fedakar sağlık çalışanlarımızın da sayesinde" diye konuştu.

"Dayanışma ve güven zeminini korumalıyız"

İzmir İl Sağlık Müdürlüğünün tüm donanım ve ekibi ile gece gündüz korona virüs mesaisinde olduğunun altını çizen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Tekrar etmek isterim ki; mesele hayati ve ulusaldır. İlimizin her temsilcisi, her kanaat önderi ile bilgi paylaşmak, dayanışmak elzemdir. Milletimizin de bu dönemi en az sıkıntıyla atlatması için yapmamız gereken budur. Siyasi partilerimizin il başkanlarının da katılımıyla yaptığımız görüşmede, İl Sağlık Müdürümüz Mehmet Burak Öztop, bizimle çalışmalarını ve gidişatı paylaştı. Ne mutlu ki; şehrimizin korona virüsle mücadelesinde sağlık alt yapısı açısından bir sorunu yok. Hastanelerimiz, sağlık ocaklarımız ve diğer özel tüm sağlık kuruluşlarındaki tedbirler sıkı tutuluyor. Denetim ve uygulamaları hassasiyetle takip ediyoruz. Bizlere düşen, devletimize ve birbirimize duyduğumuz güven zeminini korumak. Dayanışmamızı sürdürmek" ifadelerini kullandı.

"Mücadelenin kahramanları onlar"

Başkan Sürekli şöyle devam etti: "Bu dönemin unutulmayacak kahramanları sağlık çalışanlarıdır. Dualarımız tüm hastalarımıza olduğu gibi, bizler evlerindeyken, hastanede yatan, çocuklarını, ailelerini günlerdir göremeyen sağlık emekçilerimizledir. Onlara ne çok şey borçlu olduğumuzu, bu kara günleri en kısa sürede arkamızda bıraktığımızda daha iyi anlayacağız. Hastane yöneticilerimizden, doktor ve hemşirelerimize, hasta bakıcılarımızdan, güvenlik görevlilerimize ve teknik elemanlarımıza kadar hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Olağanüstü bir zamandan geçiyoruz ve hepimizin fedakarlıklarda bulunması gerekiyor. Vatandaşlarımız evlerinden çıkmayarak, devletimiz her tedbiri zamanında ve yerinde alarak bugüne gelindi. İnşallah en kısa sürede de bu illetten kurtulacağız." - İZMİR

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu Haber
Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu
Çin'den gelen son haberi görünce dayanamadı! Demet'ten küfürlü tepki Haber
Çin'den gelen son haberi görünce dayanamadı! Demet'ten küfürlü tepki
Sağlık Bakanlığı'na 10 tonluk bağış! Sabancı Holding'den anlamlı hareket Haber
Sağlık Bakanlığı'na 10 tonluk bağış! Sabancı Holding'den anlamlı hareket
Yasağa uymayıp sahilde yürüyenlere ceza! Miktarı görünce şaşıp kaldılar Haber
Yasağa uymayıp sahilde yürüyenlere ceza! Miktarı görünce şaşıp kaldılar
Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti Haber
Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti
Koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu Haber
Koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, 'Salgın ne zaman bitecek?' sorusuna yanıt verdi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi
Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek
Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek
Jandarma ekipleri, evini kahvehaneye çeviren ve oyun oynayan 8 kişiye, 9 bin lira para cezası uyguladı
Jandarma ekipleri, evini kahvehaneye çeviren ve oyun oynayan 8 kişiye, 9 bin lira para cezası uyguladı
İmamoğlu, İETT otobüsündeki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete
İmamoğlu, İETT otobüsündeki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete
Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi
Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi
Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi uygulaması başlatıyor
Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi...
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi
Bakan Kasapoğlu: Liglerin ne zaman başlayacağına dair net bir tarih yok
Bakan Kasapoğlu: Liglerin ne zaman başlayacağına dair net bir tarih yok
Danışmanında koronavirüs tespit edilen Netanyahu ikinci kez test yaptıracak
Danışmanında koronavirüs tespit edilen Netanyahu ikinci kez test yaptıracak
UEFA, 55 üye ülke federasyonu ile 1 Nisan'da liglerin başlangıç tarihi hakkında görüşecek
UEFA, 55 üye ülke federasyonu ile 1 Nisan'da liglerin başlangıç tarihi hakkında görüşecek
Hollanda'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi
Hollanda'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi
Sergen Yalçın'dan Talisca yanıtı: Tabii ki isterim ama şartlar elverişli değil
Sergen Yalçın'dan Talisca yanıtı: Tabii ki isterim ama şartlar elverişli değil
Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi
Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi
Son dakika: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı
Son dakika: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı
Işıl Reçber, sosyal medyadan gelen tepkilere sert çıktı: İnsanlar önce kendilerini sorgulasın
Işıl Reçber, sosyal medyadan gelen tepkilere sert çıktı: İnsanlar önce kendilerini sorgulasın
İran'da 3 günlük bebekte koronavirüs tespit edildi
İran'da 3 günlük bebekte koronavirüs tespit edildi
Ümit Özat'ın saçlarını kesip şarkı söylediği video, sosyal medyayı salladı
Ümit Özat'ın saçlarını kesip şarkı söylediği video, sosyal medyayı salladı
Fas'ta 17 aylık bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Fas'ta 17 aylık bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Fatih Terim'den emeklilik açıklaması: Ne bırakması? Çok daha güçlü döneceğim
Fatih Terim'den emeklilik açıklaması: Ne bırakması? Çok daha güçlü döneceğim
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgınındaki verilerin tutarsız olduğu iddialarını yalanladı
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgınındaki verilerin tutarsız olduğu iddialarını yalanladı
Her 30 koronavirüs hastasından 1'inde 'pembe göz' olarak bilinen konjonktivite rastlandı
Her 30 koronavirüs hastasından 1'inde 'pembe göz' olarak bilinen konjonktivite rastlandı
Moskova'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Moskova'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD için korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 100-200 bin arasında olabilir
ABD için korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 100-200 bin arasında olabilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Zekeriya Birkan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ezgi Mola Seda Akgül Demet Akalın
Spor Tamer Tuna Basketbolcu Fatih Terim Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Futbolcu Instagram Fatih Terim
Şu an buradasınız: Dört parti başkanından telekonferanslı toplantı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2020 19:09:41. #1.14#
title