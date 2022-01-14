Dört noktada öğrencilere her gün 3 bin kişilik yemek

İZMİR (İHA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi; Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün ardından Katip Çelebi Üniversitesinde de öğrencilere sıcak yemek hizmetini başlattı. Öğrenciler, uygulama için Başkan Tunç Soyer'e teşekkür etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eğitimde fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda üniversite öğrencilerine verilen destek artarak sürüyor. Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün ardından artık Katip Çelebi Üniversitesi öğrencileri de İzmir Büyükşehir Belediyesinin dağıttığı sıcak yemeklere ulaşabiliyor. Aşevleri Şube Müdürlüğü, Katip Çelebi Üniversitesi Çiğli Kampüsü içindeki kütüphanenin önünde hafta içi her gün 17.00 ile 19.00 saatleri arasında yemek dağıtmaya başladı. Öğrenciler ise uygulamadan memnun.

Dört noktada 3 bin kişilik yemek

Aşevleri Şube Müdürü Ebru Asaldevlet, üniversitelerde başlatılan yemek hizmetini ikiden dört noktaya çıkardıklarını söyledi. Dört noktada günlük ortalama 3 bin kişilik sıcak yemek dağıtıldığını ifade eden Asal, "Bu hizmetle onlara bir nebze de olsa faydamızın dokunduğuna inanıyoruz. Geleceğimiz olan gençlerimiz için ne yapsak az" diye konuştu.

"Hem paramız cebimizde kalıyor hem de doyuyoruz"

Üniversite öğrencilerinden Yasin Günlü, "Bu uygulama ile paramız cebimizde kalıyor. Bu nedenle İzmir Büyükşehir Belediyesine teşekkür borçluyuz. Ayrıca dağıtılan yemekler kaliteli. Karnımız doyuyor. Çok iyi iş yapıyorlar" dedi.

"Yemek maliyetinden kurtulduk"

Şenol Çavdar, "Yemek maliyetinden kısmen kurtulduk. Ayrıca ne yiyeceğimizi de bilemiyorduk. Buradaki yemekler besleyici, doyurucu ve ücretsiz. Şimdi sınavdan çıktım ve oturup burada yemeğimi yiyeceğim. Güzel bir uygulama" ifadelerini kullandı.

"Her şeyin kuruşu kuruşuna hesabını yapıyoruz"

Furkan Doğru da öğrencilere yönelik böyle bir uygulama olmasının çok iyi olduğunu söyleyerek "Akşam yemeğinin buradan karşılanması bizim için ekstra bir yardım. İzmir Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyoruz" dedi. Ezgi Çetin ise "Finallerin olduğu bir dönemindeyiz. Beynimizin glikoza ihtiyacı var. O nedenle bu uygulama çok güzel oldu" sözlerine yer verdi.

Sabahları altı noktada çorba hizmeti

Dört noktada hafta içi her gün 17.00 ile 19.00 saatleri arasında öğrencilere yemek dağıtan İzmir Büyükşehir Belediyesinin altı noktada oluşturduğu Çorba Durakları da öğrencilere sıcak çorba hizmetini sürdürüyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Tınaztepe Yerleşkesi girişi, Katip Çelebi Üniversitesi ile Ege Üniversitesi Kampüsü yakınındaki Bornova Metro istasyonunda kurulan Çorba Durakları, hafta içi sabah 07.30 ile 09.00 saatleri arasında hizmet veriyor. - İZMİR