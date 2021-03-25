Dört motosiklet çaldı, yaya olarak yakalandı
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Dört motosiklet çaldı, yaya olarak yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Dört motosiklet çaldı, yaya olarak yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde farklı zamanlarda 4 ayrı motosiklet hırsızlığına karışan şüpheli jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde farklı zamanlarda 4 ayrı motosiklet hırsızlığına karışan şüpheli jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı.

Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde farklı zamanlarda 4 ayrı motosikletin çalındığı ihbarı alınması üzerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Konaklı Jandarma Karakolu ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takipte hırsızlık şüphelisinin M.C. (28) olduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma şüpheliyi Konaklı Mahallesi'nde yaya olarak ilerlediği sırada yakalayarak gözaltına aldı. Karakola getirilen M.C.'nin ifadesinde suçunu kabul ettiği ve çaldığı motosikletleri tanımadığı şahıslara sattığını söylediği belirtildi. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M. C. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, şüphelinin çaldığı motosikletle ilerlemesi güvenlik kamerasına yansıdı. - ANTALYA

Dört motosiklet çaldı, yaya olarak yakalandı
Dört motosiklet çaldı, yaya olarak yakalandı
Dört motosiklet çaldı, yaya olarak yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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