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"Dört Mevsim" sanatseverlerle buluştu

AA / Hilal Uştuk - Haberler | Güncel

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Uğur Seyrek'in koreografisini yaptığı "Dört Mevsim" adlı eseri sahneledi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Uğur Seyrek'in koreografisini yaptığı "Dört Mevsim" adlı eseri sahneledi.

Seyrek'in 2017'de, "Dünya Dans Günü" kapsamında koreografisini yaptığı modern bale eseri, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Antonio Vivaldi'nin müziğine imza attığı, Seyrek ile Işık Noyan'ın librettosunu kaleme aldığı eser, yoğun ilgi gördü.

Eserde, ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış mevsimlerini, Gizem Tuncay, Deniz Özaydın, Nuri Arkan, Asena Ökte, Cem Çelik, Can Bezirganoğlu, Deniz Kılınç Tunçeli, Batur Büklü, Melike Manav, Çağatay Özmen, Julia Hartmann, Olcay Tunçeli, Büşra Ay, Zeynep Güçoğlu, Alican Güçoğlu, İlke Kodal, Berfu Elmas ve Nuri Arkan yorumladı.

Kostüm tasarımını Çimen Somuncuoğlu'nun yaptığı eserde ayrıca, Merve Topaldemir, Melis Gülmen, Eda Dürüm, Sanem Şilliler, Eymen Arıslı, Buket Polat, Hazal Çoruk, Elifsu Pamukçu, Ayşe Aras, Ami Naıto, Naz Kurtuluş, Naz Özakıncı, Deniz Polat, Sinan Kaymak, Berkay Topçuoğlu, Cenk Tan Karayel, Agit İşcan, Berkay Günay, Arda Erkara ve Cem Çelik de sahne aldı.

Aşkın dört mevsiminin anlatıldığı eser, yarın Atatürk Kültür Merkezi'nde, 7 Aralık'ta ise yeniden Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde izlenebilecek.

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AA / Hilal Uştuk - Son Dakika Haberleri

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