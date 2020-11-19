"Dört Mevsim Çiçek Açsın" projesi hayata geçiriliyor

Kurtalan İlçesinde kadınların tarımsal faaliyetlerine destek vermek amacıyla hazırlanan "Dört Mevsim Çiçek Açsın" projesi uygulamaya geçiriliyor.

Kurtalan İlçesinde kadınların tarımsal faaliyetlerine destek vermek amacıyla hazırlanan "Dört Mevsim Çiçek Açsın" projesi uygulamaya geçiriliyor.

Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, projede yer alarak eğitim programına katılan girişimci kadınlarla bir araya geldi.

Proje hakkında bilgi veren Aydın, proje kapsamında 45 girişimci kadına eğitim verildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Proje ile toplumda ailevi ve sosyal dönüşümün temelinde etkin rol alan, kadınların ekonomik ve sosyal yaşama etkin bireyler olarak katılabilmeleri ve meslek edinmelerinin sağlanması düşüncesi ile kırsal alanda yaşayan sosyal ve ekonomik yönden dezavantajlı konumda olan 45 girişimci kadına sera ve açık alanlarda yapılacak süs bitkileri ve kesme çiçek eğitimi verilerek bölgeye ekonomik değer sağlayan yeni bir yatırım alanın oluşturulması amaçlıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay