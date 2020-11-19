"Dört Mevsim Çiçek Açsın" projesi hayata geçiriliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Dört Mevsim Çiçek Açsın" projesi hayata geçiriliyor

19.11.2020 11:29 | Son Güncelleme: 19.11.2020 11:32

Kurtalan İlçesinde kadınların tarımsal faaliyetlerine destek vermek amacıyla hazırlanan "Dört Mevsim Çiçek Açsın" projesi uygulamaya geçiriliyor.

Kurtalan İlçesinde kadınların tarımsal faaliyetlerine destek vermek amacıyla hazırlanan "Dört Mevsim Çiçek Açsın" projesi uygulamaya geçiriliyor.

Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, projede yer alarak eğitim programına katılan girişimci kadınlarla bir araya geldi.

Proje hakkında bilgi veren Aydın, proje kapsamında 45 girişimci kadına eğitim verildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Proje ile toplumda ailevi ve sosyal dönüşümün temelinde etkin rol alan, kadınların ekonomik ve sosyal yaşama etkin bireyler olarak katılabilmeleri ve meslek edinmelerinin sağlanması düşüncesi ile kırsal alanda yaşayan sosyal ve ekonomik yönden dezavantajlı konumda olan 45 girişimci kadına sera ve açık alanlarda yapılacak süs bitkileri ve kesme çiçek eğitimi verilerek bölgeye ekonomik değer sağlayan yeni bir yatırım alanın oluşturulması amaçlıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay

İlgili Haberler

Ağrı'da şehir dışına çıkarılacak 'Ahırlar Projesi' hayata geçiriliyor
Ağrı'da şehir dışına çıkarılacak "Ahırlar Projesi" hayata geçiriliyor
Ahırların şehir dışına çıkarılacağı proje hayata geçiriliyor
Ahırların şehir dışına çıkarılacağı proje hayata geçiriliyor
Van'da 'En iyi Narkotik Polisi Anne Projesi' hayata geçirildi
Van'da "En iyi Narkotik Polisi Anne Projesi" hayata geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Teoman Cem Yılmaz Özcan Deniz Fatih Artman
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Lance Stroll Sergio Perez Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kaza Bursa Medya Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Dört Mevsim Çiçek Açsın" projesi hayata geçiriliyor - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.11.2020 11:34:13. #1.14#
title