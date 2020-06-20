Dört kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
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Dört kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı.

20.06.2020 13:40 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:33

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı.

Necla Atasoy'un (20) kullandığı 59 LS 625 plakalı otomobil, Deveciköy Mahallesi girişinde devrildi.

Kazada sürücü Atasoy ile araçta bulunan Esra Sezer (20), Tunahan Turhan (17) ve Simge Kaya (20) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve kaza kırım ekibi sevk edildi.

Ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Atasoy'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Dört kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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