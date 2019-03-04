Dört Kişilik Ailenin Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu

Gaziantep'te iki çocuklu bir ailenin kentte trafiğin yoğun olduğu bir caddede motosikletle ilerlemesi yürekli ağza getirdi. O anlar bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi.

Gaziantep'in işlek caddelerinden birinde bir motosiklet sürücüsünün iki çocuğu ve eşiyle birlikte trafikte ilerlemesi yürekleri ağza getirdi. Motosikletin koltuğuna eşiyle birlikte oturan sürücünün bir çocuğu kendi kucağına, diğer çocuğu da eşinin kucağına koyarak ilerlemesi dikkat çekerken çocuklardan birinin tedirgin halleri gözlerden kaçmadı. Aile soğuk havaya ve yoğun trafiğe aldırış etmeden trafikte ilerledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA