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Dört kişilik ailenin aylık beslenmesi 2,407 lira

Dört kişilik ailenin aylık beslenmesi 2,407 lira
07.05.2020 15:06 | Son Güncelleme: 07.05.2020 15:06

Dört kişilik ailenin aylık beslenme harcaması Nisan ayında yüzde 2.8 artışla 2,407 liraya yükseldi.

Dört kişilik ailenin aylık beslenme harcaması Nisan ayında yüzde 2.8 artışla 2,407 liraya yükseldi.

Birmleşik Metal-İş Araştırma Merkezi'nin (Bisam) hesaplamalarına göre, yetişkin bir erkeğin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 645 lira, yetişkin bir kadın için 625 lira, 15-18 yaş bir genç için 684 lira, 4-6 yaş arası bir çocuk için de 453 lirayı buluyor. Buna göre yetişkin bir kadının sağlıklı beslenmesi için yapması gereken günlük harcama tutarı 20.28 lira, yetişkin bir erkeğin 21.51 lira, 15-18 yaş arası bir gencin 22.79 lira, 4-6 yaş arası bir çocuğun ise 15.10 lira olarak hesaplandı.

Günlük harcamalarda Nisan 2020'de en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünleri grubu 28.30TL'lik harcama gereksinimi ile oluşturmaktadır. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 15.19 lira düzeyinde. Sebze ve meyve için yapılması gereken harcama miktarı 13.21 lira, ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 4.88 lira olarak belirlendi.Katı yağ ve sıvı yağ ise 5.35 liralık masraf yapılması gereken ürün gruplarıdır. Yumurta için 0.88, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 3.57 lira harcama yapılması gerekmektedir.Daha dar bir gruplandırmaya göre harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 35.4 ile en yüksek paya sahiptir. Et, yumurta ve kurubaklagil grubunun payı yüzde 26.9 ile ikinci sırada.Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 17.7 olmuştur. Ekmek, makarna vb. için ise pay yüzde 8.8'dir. Diğer gıda harcamalarının toplam içindeki payı ise yüzde 11.2'dir.Her bir aile ferdinin sağlıklı beslenmesi için gereksinim duyduğu gıda grubu ve alması gereken kalori miktarı farklılık göstermektedir. Örneğin tüketilmesi gereken ekmek miktarı kadın ve erkek açısından anlamlı düzeyde farklıdır. Süt ve süt ürünleri tüketiminde 15-18 yaş arasındaki bir gencin harcama gereksinimi, yetişkin erkek ve kadından fazlayken, yumurta 4-6 yaş grubu için daha önemlidir. Günlük 80.24 liralık harcama içinde en maliyetli tüketim 7,91 lira ile 15-18 yaş arası bir gencin tüketmesi gereken süt ve süt ürünleri miktarıdır. 4-6 yaş arası bir çocuğun tüketmesi gereken peynir miktarı yetişkinlerden fazladır.Böylece, Nisan ayında sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti, Mart ayına göre yüzde 2.8 artışla 2 bin 407 lira olarak belirlendi.Bisam hesaplamalarına göre eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 8 bin 327 lira'ye ulaşıyor.  (Grafik)

 


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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