Dört katlı metruk binanın en üst katı alev alev yandı
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Dört katlı metruk binanın en üst katı alev alev yandı

Beyoğlu'nda dört katlı metruk binanın en üst katı alev alev yanarak kül oldu.

30.01.2020 07:12 | Son Güncelleme: 30.01.2020 07:17
Dört katlı metruk binanın en üst katı alev alev yandı

'nda dört katlı metruk binanın en üst katı alev alev yanarak kül oldu. Binanın yanma anı vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.


Yangın saat 06.00'da Beyoğlu İlçesi Çukur Mahallesi Yeniçeri Ağası Sokak üzerinde bulunan dört katlı metruk binanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye en üst katta bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.


Metruk binanın yandığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 30 dakikalık çalışmaların ardından kattaki yangın söndürüldü.


Çıkan yangın sebebiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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