Dört katlı binanın çatısının ucunda sızıp kaldı, yürekleri ağızlara getirdi

Antalya'da bir genç alkollü olarak çıktığı dört katlı binanın çatısında hem arkadaşı hem polislere zor anlar yaşattı.

Antalya'da bir genç alkollü olarak çıktığı dört katlı binanın çatısında hem arkadaşı hem polislere zor anlar yaşattı. Çatının en ucunda sızıp kalan ve yürekleri ağızlara getiren genci arkadaşı son anda tutup geri çekti, polisle birlikte güvenli bölgeye alındı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 17.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın terasında meydana geldi. İddiaya göre kız arkadaşının evine gelen Burak K.(24) krize girip binanın terasına çıktı. Terasta tişörtünü ve ayakkabını çıkaran Burak K, alkol almaya başladı. Arkadaşları Burak K'yı ikna edemeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Terasa çıkan polisler Burak K,'yı ikna etmek için bir süre dil dökse de başarılı olamadı. Sürekli alkol alan, polisin ve arkadaşlarının ikna çabalarına yanıt vermeyen Burak K, oturarak terasın en uç noktasına geldi. Ayaklarını sarkıtan Burak K, panik anlarının yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri tedbir amaçlı zemine şişme yatak açtı. Uç kısımda yan ve zaman zaman yüzüstü yatan polislerin tüm çabasına rağmen eyleminden vazgeçmedi. Çatıda bulunan arkadaşı yüzü bahçeye doğru olan ve dört katlı binanın çatısının ucunda yan yatmış şekilde sızan Burak K.'nın yanına yavaş yavaş ilerledi. Polisin de sessizce arkasından geldiği genç, arkadaşını belinden tutup kendine çekti. Poliste kolundan yakaladığı Burak K'yı hemen güvenli bölgeye çekti. Sızıp kalan Burak K.'ya ilk müdahaleyi çatıda bulunan polisler yaptı. Kendine gelmeyen Burak K., branda sedyeyle terastan indirildi. Polis ve sağlık ekiplerince binanın merdivenlerinden indirilen Burak K., tedavisi için ambulansa alındı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı