Dört katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu

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Dört katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu

Dört katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Oltu'da dört katlı bir evin çatı katında çıkan yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Oltu'da dört katlı bir evin çatı katında çıkan yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Oltu Cumhuriyet Mahallesi Sefer Sokak'ta Seyfettin Kalın'a (70) ait dört katlı evin çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangına, Erzurum Büyükşehir Oltu itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik söndürme çalışmalarıyla yangın kontrol altına alındı.

Evlerinin yandığını gören Kezban Kalın (38) şoka girdi. Vatandaşlardan Türker Coşkunoğlu şoka giren Kezban Kalın'ı ambulansa taşıdı. 112 acil ekipleri ambulans içerisinde Kalın'a müdahale ettiler. Kalın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekipleri üç itfaiye aracıyla zamanında müdahale ederek yangını etraftaki binalara sıçramadan söndürdü. Yangının etrafa sıçramadan söndürülmesi Cumhuriyet Mahallesi sakinlerine rahat bir nefes aldırdı. - ERZURUM

Dört katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu
Dört katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu
Dört katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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