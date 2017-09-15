Dört Kameralı Huawei G10 Sızdı!

Huawei, geçtiğimiz günlerde Maimang 6 (Huawei G10) modelini 22 Eylül itibarıyla resmi olarak tanıtacağını duyurmuştu.



Şirketin ilk 18: 9 ekran oranına sahip telefonu olacak Huawei G10 için teknik özellikler ve bazı görseller sızdırıldı.



Huawei G10 özellikleri nasıl olacak?



5.9 inç boyutlu ekranda 1080 x 2160 çözünürlük sunacak ve 18: 9 ekran oranını kullanacak telefon, gücünü Kirin 659 işlemcisinden alacak.



Bu işlemcinin yanı sıra telefonda 4 GB RAM, 64 GB depolama alanı ve Android Nougat işletim sistemi bulunacak. Hem önde hem de arkada çift kameraya sahip cihaz, ayrıca yine iki tarafta da flaş desteği sunuyor.







Sızdırılan bilgilere göre 164 gram ağırlığa, 7,5 mm kalınlığa sahip olacağı belirtilen cihazın 3,240 veya 3,340 mAh kapasiteli bir pil ile gelmesi bekleniyor.



Çin"de Maimang 6 ismiyle anılacak telefon, global olarak G10 veya G10 Plus ismiyle satışa çıkacak.