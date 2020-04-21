Dört günlük sokak kısıtlaması ve ramazan öncesinde kasaplar önünde uzun kuyruklar oluştu
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Bursa

Dört günlük sokak kısıtlaması ve ramazan öncesinde kasaplar önünde uzun kuyruklar oluştu

Dört günlük sokak kısıtlaması ve ramazan öncesinde kasaplar önünde uzun kuyruklar oluştu Bursa'da vatandaşlar dört günlük sokak kısıtlamasının öncesinde kasaplara akın etti Bursa'da vatandaşlar dört günlük sokak kısıtlaması ve ramazanın gelmesiyle birlikte kasaplara akın etti.

21.04.2020 14:16 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:18
Dört günlük sokak kısıtlaması ve ramazan öncesinde kasaplar önünde uzun kuyruklar oluştu

Dört günlük sokak kısıtlaması ve ramazan öncesinde kasaplar önünde uzun kuyruklar oluştu

Bursa'da vatandaşlar dört günlük sokak kısıtlamasının öncesinde kasaplara akın etti

BURSA - Bursa'da vatandaşlar dört günlük sokak kısıtlaması ve ramazanın gelmesiyle birlikte kasaplara akın etti.

Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala et ve tavuk alışverişini son güne bırakmak istemeyen vatandaşlar kasaplarda yoğunluğa neden oldu. Bununla birlikte Ramazanın ilk üç günü de sokak kısıtlamasına denk gelince vatandaşlar et alabilmek için kasapların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Et ve tavuk gibi önemli gıda ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar ilk orucun tutulacağı cuma gününden önce kasaplara yöneldi. Sosyal mesafe kuralları gereği kalabalık oluşturmamak adına alışverişlerini son güne bırakmak istemeyen vatandaşlar alışverişlerini bugünden hallediyor.

Kasap esnafları geçen hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi özellikle cuma gününü çok yoğun olarak geçirdiklerini alışverişlerin son güne bırakılmaması gerektiğini belirtti.

Dört günlük sokak kısıtlaması ve ramazan öncesinde kasaplar önünde uzun kuyruklar oluştu

Kaynak: İHA

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