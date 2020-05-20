Dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 16 Mayıs'ta başlayan ve 15 şehri kapsayan dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması tamamlandı.

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 16 Mayıs'ta başlayan ve 15 şehri kapsayan dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması tamamlandı.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere 15 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması 00.00 itibarıyla sona erdi.

4 günlük süreçte kısıtlama kurallarına uymayan 28 bin 256 kişiye adli ya da idari işlem uygulandı.

Aynı dönemde 31 ildeki 75 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanırken 62 ilde ve 368 yerleşim yerinde ise karantina kararı kaldırıldı.

Kaynak: AA