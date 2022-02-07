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Dört gündür kayıp olan üniversite öğrencisi bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Dört gündür kayıp olan üniversite öğrencisi bulundu

Adıyaman'da, yaklaşık 4 gündür her yerde aranan kayıp üniversite öğrencisi, polis ekiplerinin başarılı çalışmaları neticesinde bulundu.

Adıyaman'da, yaklaşık 4 gündür her yerde aranan kayıp üniversite öğrencisi, polis ekiplerinin başarılı çalışmaları neticesinde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Balıkesir'de inşaat mühendisliği okuyan 22 yaşındaki Mehmet Delice, tatil amaçlı memleketi Adıyaman'a gelmiş ve Alitaşı Mahallesindeki ailesiyle yaşadığı evden hava almak için dışarıya çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Yaklaşık 4 gün boyunca her yerde aranan Mehmet Delice'nin bulunması için Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatılmıştı. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği polis ekiplerince yapılan titiz ve başarılı çalışmalar neticesinde Mehmet Delice, kent merkezinde bulundu. Her hangi bir rahatsızlığı bulunmayan ve sağlık durumu iyi olan Mehmet Delice, tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. - ADIYAMAN

Dört gündür kayıp olan üniversite öğrencisi bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Üniversite, Balıkesir, Adıyaman, Polis, 3. Sayfa, Haber

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