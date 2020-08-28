Dört gözle beklenen iskele açıldı: 7'den 70'e herkes akın edecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dört gözle beklenen iskele açıldı: 7'den 70'e herkes akın edecek

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde dört gözle beklenen iskelenin açılışı TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Dört gözle beklenen iskele açıldı: 7'den 70'e herkes akın edecek
28.08.2020 23:35 | Son Güncelleme: 28.08.2020 23:39

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde dört gözle beklenen iskelenin açılışı TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Rumeli İskelesi ile karşısında bulunan Selanik Meydanı açılışı için TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un katılımıyla tören düzenlendi. Uzun yıllardır atıl vaziyette kapalı olarak duran iskele, hiçbir yükleniciye gerek duyulmadan, Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen iyileştirme, düzenleme ve inşaat çalışmaları sonucunda şehre kazandırıldı. Bunun yanı sıra Selanik Meydanı da proje kapsamında yapılan saatli kuleye giydirilen kırmızı örtünün kaldırılması ile açıldı. Dört gözle açılışı bekleyen 7'den 70'e tüm vatandaşlar, özellikle hafta sonları iskeleye akın etmesi bekleniyor.

7 milyon yerine 2 buçuk milyona mal oldu

Açılışta bir konuşma yapan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Bu akşam şehrimiz için iki önemli noktanın açılışını yapıyoruz. Birincisi Cumhuriyet Meydanı'ndan Yazar Mehmet Serezli Caddesi ile birlikte sahilimize uzanan eski dörtler meydanı şimdi ki adı Selanik Meydanı olan ikincisi şehrimizin merkez noktasında ve yıllardır atıl durumda bulunan ve şehrimizin sosyal hayata kazandırılması için yıllardır bekleyen Rumeli İskelesi. Rumeli İskelesi için denizcilik işletmelerine müracaatta bulunduk. Meclis Başkanımız Sayın Şentop'un Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak ile yaptığı görüşme neticesinde 1 Kasım 2019'da Aylık 25 bin TL bedel ile iskelemizin kira sözleşmesi imzalandı. 26 Kasım 2019 tarihinde anıtlar kurulu onaylı projemizi aldık. 12 Şubat 2020 tarihinde iskelemizin 3 ayrı noktasından 'Bismillah' dedik. Gördük ki burada yapılacak olan çalışmaları ihale yapmaya kalksak, belediyemizin kasasından yaklaşık 7 milyon TL çıkıyordu. Bunun üzerine belediyemizin kendi imkanlarıyla iskelemizin çalışmalarına başladık. Rumeli iskelemizin alanı yaklaşık 6 bin metrekaredir. Selanik Meydanıyla birlikte bütün yaptığımız bu çalışmalar eksik kalan yerlerde tamamlandığında belediyemize toplamda 2 buçuk milyona mal olmuş olacak" dedi.

TBMM Başkanı teşekkür etti

Rumeli İskelesi ve Selanik Meyanı açılışında konuşan TBMM Başkanı Şentop ise, "Belediyemiz tarafından tamamlanan güzel bir hizmetin açılışını yapacağız. Bu sebeple memnunuz, mutluyuz. İnsanımızın huzurunu, ihtiyacını, rahatını, mutluluğunu temin etmek için yapılan her hizmeti takdir ediyorum. Bu sebeple Belediye Başkanımız Sayın Cüneyt Yüksel'i tebrik ediyorum. Hemşehrilerim adına kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ta kentin turizmine hız kazandıracak bu projenin hayırlara vesile olmasını diledi. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Rumeli İskelesinde incelemelerde bulundu. Açılışı yapılan İskele drone ile havadan da görüntülendi.

Açılışa TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yanı sıra Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezai Çetin kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Niğde'de koronavirüs salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti Güncel
Niğde'de koronavirüs salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti
9 yaşındaki Şiar'ın öldürülmesi olayında gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı 3. Sayfa
9 yaşındaki Şiar'ın öldürülmesi olayında gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı
Adaylığı düşürülen AK Partili isim kürsüyü tekmeledi: Adalet, adalet, adalet istiyorum Politika
Adaylığı düşürülen AK Partili isim kürsüyü tekmeledi: Adalet, adalet, adalet istiyorum
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti Magazin
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü 3. Sayfa
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun
Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu
Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Macron'dan Doğu Akdeniz kriziyle ilgili haddini aşan sözler: Türkler sadece eyleme dönüşen sözlere saygı duyar
Macron'dan Doğu Akdeniz kriziyle ilgili haddini aşan sözler: Türkler sadece eyleme dönüşen sözlere saygı duyar
Inter ve Crystal Palace, Trabzonsporlu Alexander Sörloth için anlaşmaya vardı
Inter ve Crystal Palace, Trabzonsporlu Alexander Sörloth için anlaşmaya vardı
Alaattin Çakıcı'dan 'Cratos'u satın aldı' iddialarına yalanlama
Alaattin Çakıcı'dan "Cratos'u satın aldı" iddialarına yalanlama
İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş
İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş
Akşener'den 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusuna yanıt: Çok isterim ancak bunun için Türkiye'nin geleceği ile oynayamam
Akşener'den "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt: Çok isterim ancak bunun için Türkiye'nin geleceği ile oynayamam
İşte kahraman F-16 pilotlarımızın Yunan tacizini engellediği anların saniye saniye görüntüleri
İşte kahraman F-16 pilotlarımızın Yunan tacizini engellediği anların saniye saniye görüntüleri
Hakkari'de bir askerimiz şehit oldu
Hakkari'de bir askerimiz şehit oldu
Bursa'da hafriyat kamyonunun çarptığı motosikletteki iki kişi hayatını kaybetti
Bursa'da hafriyat kamyonunun çarptığı motosikletteki iki kişi hayatını kaybetti
Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi
Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi
Atletico Madrid'in gözden çıkardığı Diego Costa, Türk kulüplerine önerildi
Atletico Madrid'in gözden çıkardığı Diego Costa, Türk kulüplerine önerildi
Doğu Akdeniz tehlikeli girişim! Yunan tacizini Türk F-16'ları engelledi
Doğu Akdeniz tehlikeli girişim! Yunan tacizini Türk F-16'ları engelledi
İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur
İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur
Erol Bulut, Fenerbahçe'den ayrılacak oyuncuları netleştirdi
Erol Bulut, Fenerbahçe'den ayrılacak oyuncuları netleştirdi
Koronavirüs tespit edilen okul sayısı 176'ya yükseldi
Koronavirüs tespit edilen okul sayısı 176'ya yükseldi
Erdoğan'ın tanıtımını yaptığı yerli ekskavatöre yurt içi ve yurt dışından teklif yağıyor
Erdoğan'ın tanıtımını yaptığı yerli ekskavatöre yurt içi ve yurt dışından teklif yağıyor
Cansız bedeni molozların arasında bulunan genç kızı, sevgilisi gömmüş: Uyuşturucu kullanıp ilişkiye girdik
Cansız bedeni molozların arasında bulunan genç kızı, sevgilisi gömmüş: Uyuşturucu kullanıp ilişkiye girdik
Selin Ciğerci'den 'Tipine bak' diyen kadın takipçisine sert cevap
Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Süleyman Soylu Mustafa Şentop Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Ozan Güven Onur Saylak Engin Altan Düzyatan
Spor Caner Erkin Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Türk İzmir Adana Yangın
Şu an buradasınız: Dört gözle beklenen iskele açıldı: 7'den 70'e herkes akın edecek - Tekirdağ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.8.2020 23:40:38. #1.15#
title