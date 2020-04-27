Dört farklı adresten hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Dört farklı adresten hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Haber
Bahçelievler, Nevşehir, Polis, 3. Sayfa, Haber

Dört farklı adresten hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Nevşehir'de çeşitli adreslerden hırsızlık yapan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

27.04.2020 10:22 | Son Güncelleme: 27.04.2020 10:22
Dört farklı adresten hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Nevşehir'de çeşitli adreslerden hırsızlık yapan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesinde bulunan dört farklı adresten bisiklet, 15 bin lira değerinde altın, ev eşyaları, 2 adet güneş paneli, 1 adet ses sistemi, 1 adet oto teybi ve araç bakım malzemelerini çalan hırsızlık şüphelisi Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hırsızlık olaylarını 36 yaşındaki C.D.'nin yaptığını tespit etti. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan C.D. hırsızlık yaptığını ve çaldığı eşyaları itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.D. burada çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Survivor Aycan'a kötü haber: Yarışmaya gideni milli takıma almam Haber
Survivor Aycan'a kötü haber: Yarışmaya gideni milli takıma almam
Türklere iftira atan Kim, kendisini eleştiren Hanife'nin eşine sert çıkıp engelledi Haber
Türklere iftira atan Kim, kendisini eleştiren Hanife'nin eşine sert çıkıp engelledi
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Kültür ve Turizm Bakanı yanıtladı Haber
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Kültür ve Turizm Bakanı yanıtladı
Acun, şifreli konuşmayla dışarıdan haber alan Aycan'ın sırrını çözdü Haber
Acun, şifreli konuşmayla dışarıdan haber alan Aycan'ın sırrını çözdü
İstanbul'da şaşkına uğratan görüntü; ağaçlar papağanla doldu Haber
İstanbul'da şaşkına uğratan görüntü; ağaçlar papağanla doldu
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geliyor Haber
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geliyor
3 saatlik sokağa çıkma izninden yaralanabilecek olan 65 yaş üstü ünlü isimler: Bizim için iyi olacak
3 saatlik sokağa çıkma izninden yaralanabilecek olan 65 yaş üstü ünlü isimler: Bizim için iyi olacak
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor
1000 TL'lik yardıma başvurduğu söylenen Samsun'daki Ferrari sahibi suskunluğunu bozdu: Ben değilim
1000 TL'lik yardıma başvurduğu söylenen Samsun'daki Ferrari sahibi suskunluğunu bozdu: Ben değilim
Trabzon'da koronavirüsten hayatını kaybeden hastanın yakınları kadın doktora saldırdı
Trabzon'da koronavirüsten hayatını kaybeden hastanın yakınları kadın doktora saldırdı
Manisa'da hastaneden kaçmaya çalışan kişi dördüncü kattan atlayınca öldü
Manisa'da hastaneden kaçmaya çalışan kişi dördüncü kattan atlayınca öldü
Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi
Otobüse çarpan araç sürücüsü, hakimiyetini kaybederek Aksaray Yeraltı Çarşısı'na uçtu
Otobüse çarpan araç sürücüsü, hakimiyetini kaybederek Aksaray Yeraltı Çarşısı'na uçtu
Koronavirüsle mücadelenin kalbi olan 112 Avrupa Komuta Merkezi'ne günde 40 bin çağrı geliyor
Koronavirüsle mücadelenin kalbi olan 112 Avrupa Komuta Merkezi'ne günde 40 bin çağrı geliyor
İsrail Meclisi'nde, Arap milletvekilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesi tartışma yarattı
İsrail Meclisi'nde, Arap milletvekilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesi tartışma yarattı
ABD'de TIR şoförü olan Tolga Karel, koronavirüs nedeniyle yaşadığı zorlukları anlattı: TIR ile 12 ceset taşıdım
ABD'de TIR şoförü olan Tolga Karel, koronavirüs nedeniyle yaşadığı zorlukları anlattı: TIR ile 12 ceset taşıdım
Gökyüzündeki sıralı ışıklar Tekirdağ'da yine görüldü
Gökyüzündeki sıralı ışıklar Tekirdağ'da yine görüldü
İstanbul'da geniş çaplı elektrik kesintisi! 13 ilçeye belirli saatlerde elektrik verilmeyecek
İstanbul'da geniş çaplı elektrik kesintisi! 13 ilçeye belirli saatlerde elektrik verilmeyecek
Bakan Koca'dan kalabalık iftar uyarısı: Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir
Bakan Koca'dan kalabalık iftar uyarısı: Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir
Eşini ve baldızını bıçaklayan koca: Beni aldatıyordu, şimdi çocuklarıma ne olacak?
Eşini ve baldızını bıçaklayan koca: Beni aldatıyordu, şimdi çocuklarıma ne olacak?
74 yaşındaki Ajda Pekkan'dan kürtaj itirafı: 6 kez çocuk aldırdım
74 yaşındaki Ajda Pekkan'dan kürtaj itirafı: 6 kez çocuk aldırdım
Türk hastanın ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi İsveç basınında büyük ses getirdi
Türk hastanın ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi İsveç basınında büyük ses getirdi
Kim Kardashian'ın 1915 Ermeni Olayları ile ilgili skandal paylaşımına ilk tepki Demet Akalın'dan geldi: Biz barbar değiliz
Kim Kardashian'ın 1915 Ermeni Olayları ile ilgili skandal paylaşımına ilk tepki Demet Akalın'dan geldi: Biz...
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 35 bin 422 kişiye ceza kesildi
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 35 bin 422 kişiye ceza kesildi
Güney Kore: Kim Jong-un hayatta ve durumu iyi
Güney Kore: Kim Jong-un hayatta ve durumu iyi
Kuzey Kore devlet radyosuna göre Kim Jong-un çalışmalarına devam ediyor
Kuzey Kore devlet radyosuna göre Kim Jong-un çalışmalarına devam ediyor
Trabzon'da site yöneticisine orantısız güç kullanan polisler hakkında Valilik inceleme başlattı
Trabzon'da site yöneticisine orantısız güç kullanan polisler hakkında Valilik inceleme başlattı
1-2-3 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı masada! Gözler Erdoğan'a çevrildi
1-2-3 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı masada! Gözler Erdoğan'a çevrildi
İstanbul'da bir kişinin yaralandığı silahlı çatışma kameraya yansıdı
İstanbul'da bir kişinin yaralandığı silahlı çatışma kameraya yansıdı
Garry Rodrigues, Al-Ittihad'a dönmek istemiyor
Garry Rodrigues, Al-Ittihad'a dönmek istemiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Aslı Enver Rafet El Roman Serenay Sarıkaya
Spor Mauricio Isla Hikmet Karaman Roberto Carlos Emre Belözoğlu Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla İsveç Mayıs Ambulans Futbolcu
Şu an buradasınız: Dört farklı adresten hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.4.2020 10:51:28. #1.14#
title