Dört evin yandığı olayda anneannesinin kurtulmasına görme engelli Esma vesile oldu
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Dört evin yandığı olayda anneannesinin kurtulmasına görme engelli Esma vesile oldu

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Pusacık köyünde çıkan ve 4 evin kullanılamaz hale geldiği yangını fark eden yüzde 80 görme engelli 14 yaşındaki Esma Edanur Karadaş, hem kendisinin hem de anneannesinin hayatını kurtardı.

Dört evin yandığı olayda anneannesinin kurtulmasına görme engelli Esma vesile oldu
20.08.2020 13:43 | Son Güncelleme: 20.08.2020 13:43

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Pusacık köyünde çıkan ve 4 evin kullanılamaz hale geldiği yangını fark eden yüzde 80 görme engelli 14 yaşındaki Esma Edanur Karadaş, hem kendisinin hem de anneannesinin hayatını kurtardı.

İlçeye bağlı Pusacık köyünde 17 Ağustos'ta Sadık Karataş'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve daha sonra bitişikteki 3 eve sıçrayan yangını ilk fark edenin, görme engelli Karadaş olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Sarıyer Veysel Vardal Görme Engelliler Ortaokulundan mezun olan Karadaş, yaz tatili için Pusacık köyünde yaşayan anneannesi ve dedesinin yanına geldi.

Dedesi Sadık Karadaş'ın dışarıda olduğu sırada evlerinde yangın çıkan Karadaş, olayı fark ederek, anneannesi Necibe Karadaş (70) ile yangın büyümeden dışarı çıkmayı başardı.

Olay anını AA muhabirine anlatan Karadaş, yangın sırasında Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim okuduğunu, ayağa kalktığında sarı, güneş parlaklığı gördüğünü söyledi.

Seslerden yangın çıktığını anladığını ve korktuğunu belirten Karadaş, şöyle devam etti:

"Sonra bir anda camlar içeri doğru uçmaya başladı hatta elime bir cam sıçradı. Ben korku ile kendimi yere fırlattım. Zorla ayağa kalkıp yan odada uyuyan anneannemin yanına gittim. 'Evde yangın var!' diyerek onu uyandırdım. İlk bana inanmadı sonra ayağa kalkarak dışarıya doğru baktığında alevleri gördü. O an elimize geçen ufak sürahilerle su attık ateşe. Mutfak tarafında ufak bir cam vardı oradaki sinekliği kırarak camdan dışarı çıktık. Dışarı çıktığımızda komşular seslerimize gelerek üzerimize su dökerek bizleri sakinleştirdi. Eğer ben yangını hissetmemiş olsaydım, benim üzerime zaten direkt camlar uçardı. Camlardan sonra da ben yanardım. Anneannem uyuduğu için zaten yanardı."

Yangında kişisel eşyalarının yanı sıra kabartma Kur'an-ı Kerim'inin, tablet bilgisayarının, telefonunun yandığını aktaran Karadaş, şunları dile getirdi:

"En önemlisi, gelecekte eğitimimin daha iyi olabilmesi için özel okulda okumak için hafızlık yarışmalarından kazandığım ve biriktirdiğim paralarım yandı. Ben bu parayla çocuk esirgeme kurumlarına ve barınaklara da yardım etmek istiyordum. Koyu bir Beşiktaşlı olduğum için Beşiktaş Kulübü'ne bile bağış yapmak istiyordum fakat bütün param gitti."

Anneanne Necibe Karadaş ise tarladan geldiği için yorgun olduğunu ve yemek yedikten sonra uyuduğunu belirterek, "Uyuyordum, torunum beni uyandırdığında ne olduğunu anlayamadım. Ev yanıyordu. Kendimizi dışarı zor attık. Torunum olmasaydı ölürdüm, hayatımızı kurtardı." diye konuştu.

Köy muhtarı Muammer Bolat da öğleden sonra çıkan yangını ilk, görme engelli Esma Edanur Karadaş'ın fark ettiğini, yangın sırasında diğer ev sahiplerinin dışarıda olduğunu söyledi.

Bolat, 4 evin kullanılamaz hale geldiği yangında tek tesellilerinin can kaybının yaşanmaması olduğunu ifade etti.

Milletvekilinden teşekkür

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Esma Edanur Karadaş'a teşekkür etti.

Köylüleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirten Çilez, mesajında, yüzde 80 görme engelli Karadaş'ın yangını fark ederek can kaybının yaşanmasının önüne geçtiğini vurguladı.

Kaynak: AA

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