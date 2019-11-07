Dört duvar arasında çizilen resimler beğeni topladı

07.11.2019 11:12 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:12

Ağrı'da, mahkumların akrilik boya, kara kalem, diş macunu ve ayakkabı boyası kullanarak çizdiği birbirinden güzel resimler sergilendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ağrı Kapalı Ceza İnfaz Kurumu işbirliğiyle hayata geçirilen ve resim öğretmeni Emine Budak tarafından yürütülen "Avludan Aramıza Projesi" kapsamında resim sergisi düzenlendi. Kültür ve Kongre Merkezi'nde açılan ve büyük beğeni toplayan sergiyle mahkumların topluma kazandırılması ve yeteneklerinin gün yüzüne çıkarılması amaçlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahkumların hayalini kurdukları hayatı ve yaşamak istedikleri güzellikleri resmettiğini söyledi. Mahkumların çok güzel eserler ortaya çıkardığını ifade eden Tekin, "Resimleri gördüğümde çok şaşırdım. Çok güzel portre ve resimler çizmişler. Onların bu yeteneklerini ortaya çıkaran öğretmenimize teşekkür ediyorum. Öğretmenimiz eliyle onlara ışık olduk. Onlara bir fırsat verdik ve bunu en iyi şekilde değerlendirdiler." diye konuştu.

Ağrı Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan sorumlu Cumhuriyet Savcısı Eren Akarçay ise projeyle cezayı topluma insanı kazandırmanın bir aracı olarak gösterdiklerini belirtti. Çalışmanın mahkumların topluma kazandırılabileceğinin göstergesi olduğunu anlatan Akarçay, şöyle konuştu:

"Sergideki bu güzel ve sıcak ortam bize Ceza İnfaz Kurumunda kalan mahkumların aslında toplumumuzun bir parçası ve ögesi olduğunu gösteren çok güzel bir örnek. Normalde hepimiz Ceza İnfaz Kurumlarını soğuk, bir yerden kaçan ve insanların girmek istemediği ortamlar olarak görüyoruz ama buradaki bu atmosferi, resimleri ve bu içeriği gösteriyor ki bize aslında bu insanlar özgürlüğü, doğayı ve insanı seven, yalnızca belli şartlar altında bu suça sürüklenmiş kişilerdir."

Resim öğretmeni Emine Budak da mahkumları topluma kazandırma hedefinde olduklarını aktararak kısıtlı imkanlarla yaptıkları resimlerle başarılı olduklarına inandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA