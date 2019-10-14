Dört dilde "Barış Pınarı Harekatı" mesajı

14.10.2019 16:54

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, dünya genelinde ilk bine giren üniversite rektörlerine Türkçe, Arapça, İngilizce, Almanca olarak Barış Pınarı Harekatı'nı anlatan mesaj gönderdi.



Prof. Dr. Durmuş, harekatın sadece Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden terör örgütlerine yönelik yapıldığını belirterek, şöyle dedi:

"Barış Pınarı Harekatı kapsamında herkese görev düşüyor. Herkes elini taşın altına koymalıdır. Bizler Batman Üniversitesi olarak dünya genelindeki akademik camiayı, oluşabilecek olumsuz algı ve ön yargılar konusunda bilgilendirmek istedik. Bu amaçla dünya genelinde ilk bine giren üniversite rektörlerine harekatı ve amacını 4 dilde anlatan mesaj yolladık."

Kaynak: AA