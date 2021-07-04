Dört denizi geçen yelken sporcusu Tolga Pamir, İskenderun'a ulaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dört denizi geçen yelken sporcusu Tolga Pamir, İskenderun'a ulaştı

Dört denizi geçen yelken sporcusu Tolga Pamir, İskenderun'a ulaştı
Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu - Haberler | Spor

Türkiye'nin dört denizini hiç durmadan solo olarak teknesiyle aşan açık deniz yelken sporcusu Tolga Pamir, yolculuğun son durağı İskenderun Limanı'na ulaştı.

Türkiye'nin dört denizini hiç durmadan solo olarak teknesiyle aşan açık deniz yelken sporcusu Tolga Pamir, yolculuğun son durağı İskenderun Limanı'na ulaştı.

Pamir, Artvin'in Hopa ilçesinden başlattığı 16 günlük yolculuğunu, Türkiye Yelken Federasyonunun organizasyonuyla Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz'i sadece rüzgar ve yelkenlerini kullanarak İskenderun'da tamamladı.

Balıkçı barınağında Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri ve İskenderun Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübü üyelerince karşılanan Pamir, alkışlar eşliğinde meşale yakarak limana teknesini bağladı.

Pamir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hopa ile İskenderun arasında yaklaşık 1500 deniz mili mesafede dört denizi aşarak parkuru tamamladığını söyledi.

Bunun bir ilk olduğunu belirten Pamir, şöyle konuştu:

"İlk defa, hiç durmadan, dışarıdan yardım almadan federasyonumuzun güzel bir kurgusunu, organizasyonunu gerçekleştirmiş olmaktan çok mutluyum ve gururluyum. Tabii yorucu oldu. Beklediğimden 4 gün daha uzun sürdü. Bu, doğa ile baş başa geldiğinizde kendinizin hakim olamadığı şeyler. Yılmadan tüm bu zorluklara rağmen parkuru gerçekleştirebildiğim için memnunum. Dört denizimiz de birbirinden farklı güzel. Cennet vatanımızın kıyılarını dolaşma imkanı buldum. Benim için huzur verici bir yolculuktu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

Basketbolda tüm liglerde salon kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacak
Basketbolda tüm liglerde salon kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacak
Türkiye Basketbol Federasyonu, 2021-2022 sezonunda maçlara salon kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alınmasına karar verdi.
Türkiye Basketbol Federasyonu, 2021-2022 sezonunda maçlara salon kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alınmasına karar verdi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ali Babacan Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli
Magazin Acun Ilıcalı Kenan Doğulu Kerem Kamışlı Selin Şekerci
Spor Diego Burak Elmas Metin Oktay Sergen Yalçın Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dört denizi geçen yelken sporcusu Tolga Pamir, İskenderun'a ulaştı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 05:31:52. #1.14#

title