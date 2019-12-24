Dört cami ateşe verildi, Etiyopyalılar sokağa döküldü

24.12.2019 19:09 | Son Güncelleme: 24.12.2019 19:09

Etiyopya'nın dört bir yanında binlerce Müslüman, ülkenin kuzeyinde Hristiyanların çoğunlukta olduğu Amhara eyaletinde dört caminin ateşe verilmesini protesto etmek için sokaklarda son iki gündür eylem düzenliyor.



Farklı kentlerde sokağa inen göstericiler, dini mekanların korunması için hükümete çağrı yaparken, sorumluların yargı önüne çıkartılması isteniyor. Kundaklamalara ilişkin şimdiye kadar 15 şüpheli gözaltına alındı. Euronews.com'da Görüntüle