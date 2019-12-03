Dört büyükşehir, temiz Akdeniz için yol haritası çiziyor

03.12.2019 11:50 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:55

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, Adana, Antalya ve İskenderun Büyükşehir Belediyeleri ile temiz bir deniz için kolları sıvadı. Dört büyükşehir belediyesinin, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü ile birlikte gerçekleştireceği ortak projelerle Akdeniz'de yaşanan deniz kirliliğine bütünleşik çözüm önerileri getirilmesi hedefleniyor.



Mersin, Adana, Antalya ve İskenderun Büyükşehir Belediyeleri, Akdeniz körfezinde yaşanan deniz kirliliğinin önüne geçmek için bir araya geldi. Bu kapsamda, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü partnerliğinde, Akdeniz'e kıyısı bulunan dört büyükşehir belediyesi temsilcilerinin katıldığı "Deniz Kirliliği Sorunları ve Çözüm Önerileri" konulu toplantı düzenlendi. Toplantıda, Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Barış Salihoğlu, Enstitünün Akdeniz'de bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalar ışığında, özellikle Mersin, Antalya ve İskenderun körfezlerindeki su kalitesi durumu ve belediyelerin işbirliği ile denizin nasıl daha temiz ve kullanılabilir hale getirilebileceği hakkında bilgiler paylaştı.



Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İbrahim Evrim, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürü Ayhan Demir ve ilgili personelin aralarında bulunduğu toplantıya, Adana, Antalya ve Hatay Büyükşehir Belediyelerinin temsilcileri katıldı.



Akdeniz için ortak projeler planlanıyor



Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Evrim, toplantının önemine vurgu yaparak, "Hakikaten kıyılarda durumun bu kadar vahim olduğunu şahsen bilmiyordum ama aynı durumla çok kısa zamanda bizim kendi körfezimizde de karşılaşabileceğimizin tehlikesi, şu toplantının ne kadar isabetli bir ön adım olduğunu göstertiyor. Dört belediyede de aynı anlayışta bir yönetimin olması bizi biraz daha heyecanlandırıyor. Bu anlayışla ortak bir şeyler yapma arzumuz daha güçlü. Antalya'da iklim değişiminin kıyılara olan etkisi konusunda çok ses getiren projeler yapıldı. Dolayısıyla orada deneyimli arkadaşlarımız var" dedi.



"Ses getirecek projelere imza atabiliriz"



Kıyı belediyelerinin kısa sürede olumlu veriler elde edilebilecek projeleri gerçekleştirebilme potansiyeli olduğunu belirten Evrim, "Erişilebilir, hayalci olmayan kısa sürede olumlu veriler ve faydayı bize ulaştıracak bir veya birden fazla projeye başlayabiliriz. Ortaklaşa gerçekleştireceğimiz projeler yapılabilir. Ulusal ya da uluslararası fonlardan yararlanabilme umudumuz mutlaka olacaktır, fakat bunlara bel bağlamadan yapabileceğimiz bir proje ortaya koyduğumuz zaman bunun ses getireceğini ve örnek alınacağını tahmin ediyorum" ifadelerine yer verdi.



"Su Kalitesi Gözlem Ağı" oluşturularak deniz kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor



Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Salihoğlu ise Akdeniz kıyılarında artan insan baskısından kaynaklı su kalitesinin bozulmasının önüne geçilebileceğini ve bu amaca ulaşmak için enstitünün daha önce Marmara Denizinde gerçekleştirdiği çalışmaların benzerini Akdeniz'de uygulayarak, bölgeye özgü yönetim ve su kalitesi iyileştirme planları oluşturmak istediklerini söyledi.



Planlanan proje ile Mersin, Antalya, Adana ve Hatay kıyılarında oluşturulabilecek 'Su Kalitesi Gözlem Ağı' denizler üzerinde büyük bir baskı oluşturan yaz nüfusu artışını da dikkate alıp, denize giren kirletici yüklerini azaltmak için deniz deşarj konumları ve derinlik önerileri getirilebilecek. İleriki safhalarda denizde kurulacak gözlem ağının daha da geliştirilerek deniz suyu kalitesini gerçek zamanlı izlemek, tahmin ve uyarı sistemleri geliştirmek için oşinografik şamandıra sistemleri kurulması ve elde edilen verilerin internet aracılığı ile tüm halka sunulması planlanıyor.



Toplantıda, belediye temsilcilerinin de kendi kıyılarında yaşadıkları sorunları paylaşması ve Deniz Bilimleri Enstitüsü ile birlikte ortak projelerle Akdeniz'de yaşanan deniz kirliliğine bütünleşik çözüm önerileri getirilmesi niyeti ortaya konuldu. Tüm temsilcilerin tekrar bir araya gelerek, proje geliştirme konusunda adımların atılacağı ikinci toplantının Adana'da gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA