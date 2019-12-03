Dört büyükşehir, temiz Akdeniz için yol haritası çiziyor
Haberler » Güncel » Dört büyükşehir, temiz Akdeniz için yol haritası çiziyor - Haber

Dört büyükşehir, temiz Akdeniz için yol haritası çiziyor

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, Adana, Antalya ve İskenderun Büyükşehir Belediyeleri ile temiz bir deniz için kolları sıvadı.

03.12.2019 11:50 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:55
Dört büyükşehir, temiz Akdeniz için yol haritası çiziyor

(İHA) – Büyükşehir Belediyesi, , ve İskenderun Büyükşehir Belediyeleri ile temiz bir deniz için kolları sıvadı. Dört büyükşehir belediyesinin, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü ile birlikte gerçekleştireceği ortak projelerle 'de yaşanan deniz kirliliğine bütünleşik çözüm önerileri getirilmesi hedefleniyor.


Mersin, Adana, Antalya ve İskenderun Büyükşehir Belediyeleri, Akdeniz körfezinde yaşanan deniz kirliliğinin önüne geçmek için bir araya geldi. Bu kapsamda, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü partnerliğinde, Akdeniz'e kıyısı bulunan dört büyükşehir belediyesi temsilcilerinin katıldığı "Deniz Kirliliği Sorunları ve Çözüm Önerileri" konulu toplantı düzenlendi. Toplantıda, Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Barış Salihoğlu, Enstitünün Akdeniz'de bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalar ışığında, özellikle Mersin, Antalya ve İskenderun körfezlerindeki su kalitesi durumu ve belediyelerin işbirliği ile denizin nasıl daha temiz ve kullanılabilir hale getirilebileceği hakkında bilgiler paylaştı.


Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İbrahim Evrim, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürü Ayhan Demir ve ilgili personelin aralarında bulunduğu toplantıya, Adana, Antalya ve Hatay Büyükşehir Belediyelerinin temsilcileri katıldı.


Akdeniz için ortak projeler planlanıyor


Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Evrim, toplantının önemine vurgu yaparak, "Hakikaten kıyılarda durumun bu kadar vahim olduğunu şahsen bilmiyordum ama aynı durumla çok kısa zamanda bizim kendi körfezimizde de karşılaşabileceğimizin tehlikesi, şu toplantının ne kadar isabetli bir ön adım olduğunu göstertiyor. Dört belediyede de aynı anlayışta bir yönetimin olması bizi biraz daha heyecanlandırıyor. Bu anlayışla ortak bir şeyler yapma arzumuz daha güçlü. Antalya'da iklim değişiminin kıyılara olan etkisi konusunda çok ses getiren projeler yapıldı. Dolayısıyla orada deneyimli arkadaşlarımız var" dedi.


"Ses getirecek projelere imza atabiliriz"


Kıyı belediyelerinin kısa sürede olumlu veriler elde edilebilecek projeleri gerçekleştirebilme potansiyeli olduğunu belirten Evrim, "Erişilebilir, hayalci olmayan kısa sürede olumlu veriler ve faydayı bize ulaştıracak bir veya birden fazla projeye başlayabiliriz. Ortaklaşa gerçekleştireceğimiz projeler yapılabilir. Ulusal ya da uluslararası fonlardan yararlanabilme umudumuz mutlaka olacaktır, fakat bunlara bel bağlamadan yapabileceğimiz bir proje ortaya koyduğumuz zaman bunun ses getireceğini ve örnek alınacağını tahmin ediyorum" ifadelerine yer verdi.


"Su Kalitesi Gözlem Ağı" oluşturularak deniz kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor


Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Salihoğlu ise Akdeniz kıyılarında artan insan baskısından kaynaklı su kalitesinin bozulmasının önüne geçilebileceğini ve bu amaca ulaşmak için enstitünün daha önce Marmara Denizinde gerçekleştirdiği çalışmaların benzerini Akdeniz'de uygulayarak, bölgeye özgü yönetim ve su kalitesi iyileştirme planları oluşturmak istediklerini söyledi.


Planlanan proje ile Mersin, Antalya, Adana ve Hatay kıyılarında oluşturulabilecek 'Su Kalitesi Gözlem Ağı' denizler üzerinde büyük bir baskı oluşturan yaz nüfusu artışını da dikkate alıp, denize giren kirletici yüklerini azaltmak için deniz deşarj konumları ve derinlik önerileri getirilebilecek. İleriki safhalarda denizde kurulacak gözlem ağının daha da geliştirilerek deniz suyu kalitesini gerçek zamanlı izlemek, tahmin ve uyarı sistemleri geliştirmek için oşinografik şamandıra sistemleri kurulması ve elde edilen verilerin internet aracılığı ile tüm halka sunulması planlanıyor.


Toplantıda, belediye temsilcilerinin de kendi kıyılarında yaşadıkları sorunları paylaşması ve Deniz Bilimleri Enstitüsü ile birlikte ortak projelerle Akdeniz'de yaşanan deniz kirliliğine bütünleşik çözüm önerileri getirilmesi niyeti ortaya konuldu. Tüm temsilcilerin tekrar bir araya gelerek, proje geliştirme konusunda adımların atılacağı ikinci toplantının Adana'da gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler

Güncel

Son Dakika Haberleri
12:42 Türk ve Rus askerleri, Suriye'nin Ayn el Arap bölgesinde 13. ortak kara devriyesini icra etti. - Haber
12:42 İletişim Başkanlığından 3 yabancı dilde "Türkiye NATO için neden önemli" paylaşımı - Haber
12:41 Kayseri'de beton mikseri, halk otobüsü ile çarpıştı: 14 yaralı - Haber
12:39 Trump'tan NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söyleyen Macron'a yanıt - Haber
12:37 Darıca'da özel çocuklar unutulmadı - Haber
12:36 BBP Genel Başkanı Destici: "Engelli vatandaşlarımızla ilgili, hepimiz, hem fert hem de siyasetçi... - Haber
12:35 2019 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye kazanan talihli parasını almazsa 70 milyon kamuya aktarılacak - Haber
12:23 Son dakika! Ankara'da 3.2 büyüklüğünde deprem - Haber
12:19 Denizli'de silah atölyesine çevrilen evde 94 tabanca ve 27 av tüfeği bulundu - Haber
11:51 1 kilo et karşılığında eşinin akrabasına kaçan genç kadın "Çocuklarımı görmeme gerek yok" sözüyle tepki çekti - Haber
12:39 Trump'tan NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söyleyen Macron'a yanıt - Haberler
11:04 Artvinli İlyas Amca, Anadol marka aracı için çocuklarına vasiyette bulundu - Haberler
10:13 İstanbul'un tuz tepesi havadan fotoğraflandı - Haberler
09:48 Yatağa mahkum yaşayan kanser hastası adam, 150 liralık nafaka borcunu ödeyemediği için iki kez hapis cezası aldı - Haberler
09:12 Binali Yıldırım'ın yeniden TBMM Başkanı olacağı iddia edildi - Haberler