Dört büyüklere stoper dayanmıyor

17.02.2020 09:56 | Son Güncelleme: 17.02.2020 09:56

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor son dört sezonda toplamda 40 stoper oyuncusu transfer etti. 4 büyük kulüp, söz konusu transferler için 48 milyon 162 bin avro bonservis ücreti ödedi.



Süper Lig'in dört büyük kulübü, son yıllarda kadroda istikrarı sağlayamadı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un özellikle stoper mevkisine son yıllarda çok fazla transfer yapması dikkat çekti. Söz konusu kulüpler, son 4 sezonda tam 40 stoper oyuncusu transfer ederek bu bölgede büyük değişimlere gitti. Bu transferler için toplamda 48 milyon 162 bin avro bonservis bedeli ödendi.



En fazla transfer Trabzonspor'dan



Bu sene şampiyonluk yolunda oldukça iddialı olan Trabzonspor, stoper mevkisinde belirsizlik yaşayan takımların başında geldi. Bu sezon 6 stoper oyuncusunu kadrosuna katan bordo-mavililer, son 4 sezonda 12 stoper transferi yaparak bu alanda zirvede yer aldı. Fırtına, 12 transfer için 2 milyon 262 bin avro bonservis ücreti ödedi. 10 transfer yapan Beşiktaş 9 milyon 350 bin avro harcarken, 9 transferi bulunan Fenerbahçe ise 8 milyon 750 bin avro bonservis ücreti ödedi.



En çok bonservis ücretini Galatasaray ödedi



Süper Lig'de son iki sezondur şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray da stoper konusunda tam anlamıyla bir istikrar yakalayamadı. Bu sezon Ozornwafor'u renklerine bağlayıp ardından Almeria kulübüne kiralayan ve geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Luyindama'nın bonservisini alan sarı-kırmızılılar, son 4 sezonda 9 stoper transferi gerçekleştirdi. Galatasaray, söz konusu 9 transfer için toplam 27 milyon 800 bin avro bonservis ücreti ödedi.



Trabzonspor'un son 4 sezonda yaptığı stoper transferleri:



2019-2020 sezonu



Manuel de Costa



Ivanildo Fernandes (Kiralık)



Gaston Campi



Edgar Le



Atakan Gündüz



Manoel (Kiralık)



2018-2019 sezonu



Majid Hosseini



Zargo Toure



2017-2018 sezonu



Tomas Hubocan (Kiralık)



2016-2017 sezonu



Serge Akakpo



Jan Durica



Carl Medjani



Galatasaray'ın son 4 sezonda yaptığı stoper transferleri:



2019-2020 sezonu



Ozornwafor



Luyindama



2018-2019 sezonu



Marcao



Luyindama (Kiralık)



Semih Kaya



2017-2018 sezonu



Maicon



Denayer



2016-2017 sezonu



Serdar Aziz



Ahmet Çalık



Fenerbahçe'ninson 4 sezonda yaptığı stoper transferleri:



2019-2020 sezonu



Adil Rami



Simon Falette (Kiralık)



Zanka



2018-2019 sezonu



Serdar Aziz



Diego Reyes



Sadık Çiftpınar



2017-2018 sezonu



Luis Neto (Kiralık)



2016-2017 sezonu



Roman Neustadter



Martin Skrtel



Beşiktaş'ın son 4 sezonda yaptığı stoper transferleri:



2019-2020 sezonu



Victor Ruiz



2018-2019 sezonu



Enzo Roco



Isımat Mirin



2017-2018 sezonu



Pepe



Domagoj Vida



Atınç Nukan (Kiralık)



2016-2017 sezonu



Matej Mitrovic



Marcelo Guedes



Atınç Nukan (Kiralık)



Ersan Gülüm (Kiralık) - BURSA

Kaynak: İHA